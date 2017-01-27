От оползня пострадали два дома и скот в Джалал-Абадской области

В Джалал-Абадской области оползень разрушил два дома и задавил лошадей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, ЧП произошло 26 января в 16.20 в селе Сары-Булак.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На место выехала оперативная группа МЧС.