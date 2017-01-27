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От оползня пострадали два дома и скот в Джалал-Абадской области

27/01/17 08:36, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Джалал-Абадской области оползень разрушил два дома и задавил лошадей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, ЧП произошло 26 января в 16.20 в селе Сары-Булак.

 

По предварительным данным, пострадавших нет.

 

На место выехала оперативная группа МЧС.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43966/

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