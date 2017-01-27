От оползня пострадали два дома и скот в Джалал-Абадской области

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Джалал-Абадской области оползень разрушил два дома и задавил лошадей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, ЧП произошло 26 января в 16.20 в селе Сары-Булак.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На место выехала оперативная группа МЧС.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43966/