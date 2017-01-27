Директора и инженера сгоревшей в Москве типографии суд оставил под стражей до 27 февраля

Директора и инженера сгоревшей в Москве типографии ООО «Печатный экспресс» Сергея Москвина и Антона Яцкова суд оставил под стражей до 27 февраля. Об этом сообщило «РИА Новости».

Пожар в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа. Его жертвами стали 17 женщин.

Против Москвина и Яцкова возбуждено уголовное дело по статье 219 (нарушение требований пожарной безопасности) УК РФ. Кроме того, в отношении Москвина возбуждено еще одно дело - об организации незаконной миграции.