Крушение «Боинга-747». В ГКНБ рассказали, кому предназначался груз в Кыргызстане

Предварительные итоги проверки данных о грузе потерпевшего крушение самолета представили сегодня в ГКНБ.

Разбившийся самолет типа «Боинг 747-400» принадлежал турецкой авиакомпании «АСТ Эйрлайнз» и был зафрактован авиакомпанией «Туркиш Эйрлайнз» для совершения международных грузовых авиаперевозок.

Проверкой установлено, что данный борт рейсом № ТК 6491 осуществлял регулярные грузовые перевозки по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту «Манас». Согласно карго-манифесту, на момент крушения на борту самолета находилось 76 тысяч 758 кг груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и так далее) при предельной грузоподъемности судна в 116 тысяч 462 кг .

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Согласно материалам проверки, из общего объема перевозимого груза товар «USB-зажигалки» (электрозажигалки) весом 1 тысяча 902 кг был заказан представительством компании JTI Kazakhstan LLC в КР и предназначался к доставке из Гонконга в Стамбул для последующей отправки получателю в Кыргызстан 19 января 2017 года рейсом № ТК 6528 по маршруту Стамбул – Бишкек.

Данные сведения подтверждены представительством авиакомпании «Туркиш Эйрлайнз». Весь остальной товар должен был быть доставлен из Стамбула в другие страны.

В ходе изучения маршрута доставки груза турецкими авиалиниями в Центральноазиатский регион установлено, что по применяемой системе грузовых перевозок «Карго» товары различных получателей формируются в точке отправления и доставляются в стамбульский аэропорт имени Ататюрка (крупный транспортно-логистический центр). Далее товары отправляются по странам-получателям.

По официальным данным ГП «Кыргызаэронавигация», за период с 2016 по 2017 год до авиакатастрофы рейс № ТК 6491 по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул был совершен 49 раз.

Он выполнялся на регулярной основе по форме «Р», что подразумевает отсутствие коммерческих прав на выгрузку или погрузку товаров в международном аэропорту «Манас».

Отмечается, что в «Манасе» разбившийся борт ожидал сменный экипаж в составе двух пилотов, прибывших из Стамбула.

В отношении получателя вышеуказанного товара «USB-зажигалки» установлено, что представительство компании JTI Kazakhstan LLC в КР является одним из филиалов лидера табачной индустрии компании Japan Tobacco International SA, штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

По полученным объяснениям руководителя кыргызского представительства указанной компании, груз «USB-зажигалки» был заказан головным алматинским офисом компании JTI Kazakhstan LLC на основании договора от 25 апреля 2016 года №030180. При этом зажигалки не подлежали к реализации, а предназначались для безвозмездной выдачи торговым партнерам с целью продвижения основного товара на рынке.

Также установлено, что услуги логистики представительству компании JTI Kazakhstan LLC в КР предоставляла международная транспортно–экспедиторская компания Globalink Logistics Group, осуществляющая воздушные, наземные и морские перевозки грузов во многие страны мира.

В целях полного установления всех обстоятельств ГКНБ продолжает проверку, в том числе в рамках оказания содействия расследованию уголовного дела, возбужденного по факту крушения авиалайнера.