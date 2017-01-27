Крушение «Боинга-747». В ГКНБ рассказали, кому предназначался груз в Кыргызстане

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Предварительные итоги проверки данных о грузе потерпевшего крушение самолета представили сегодня в ГКНБ.
Разбившийся самолет типа «Боинг 747-400» принадлежал турецкой авиакомпании «АСТ Эйрлайнз» и был зафрактован авиакомпанией «Туркиш Эйрлайнз» для совершения международных грузовых авиаперевозок.
Проверкой установлено, что данный борт рейсом № ТК 6491 осуществлял регулярные грузовые перевозки по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту «Манас». Согласно карго-манифесту, на момент крушения на борту самолета находилось 76 тысяч
Согласно материалам проверки, из общего объема перевозимого груза товар «USB-зажигалки» (электрозажигалки) весом 1 тысяча
Данные сведения подтверждены представительством авиакомпании «Туркиш Эйрлайнз». Весь остальной товар должен был быть доставлен из Стамбула в другие страны.
В ходе изучения маршрута доставки груза турецкими авиалиниями в Центральноазиатский регион установлено, что по применяемой системе грузовых перевозок «Карго» товары различных получателей формируются в точке отправления и доставляются в стамбульский аэропорт имени Ататюрка (крупный транспортно-логистический центр). Далее товары отправляются по странам-получателям.
По официальным данным ГП «Кыргызаэронавигация», за период с 2016 по 2017 год до авиакатастрофы рейс № ТК 6491 по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул был совершен 49 раз.
Отмечается, что в «Манасе» разбившийся борт ожидал сменный экипаж в составе двух пилотов, прибывших из Стамбула.
В отношении получателя вышеуказанного товара «USB-зажигалки» установлено, что представительство компании JTI Kazakhstan LLC в КР является одним из филиалов лидера табачной индустрии компании Japan Tobacco International SA, штаб-квартира которой находится в Швейцарии.
По полученным объяснениям руководителя кыргызского представительства указанной компании, груз «USB-зажигалки» был заказан головным алматинским офисом компании JTI Kazakhstan LLC на основании договора от 25 апреля 2016 года №030180. При этом зажигалки не подлежали к реализации, а предназначались для безвозмездной выдачи торговым партнерам с целью продвижения основного товара на рынке.
Также установлено, что услуги логистики представительству компании JTI Kazakhstan LLC в КР предоставляла международная транспортно–экспедиторская компания Globalink Logistics Group, осуществляющая воздушные, наземные и морские перевозки грузов во многие страны мира.
В целях полного установления всех обстоятельств ГКНБ продолжает проверку, в том числе в рамках оказания содействия расследованию уголовного дела, возбужденного по факту крушения авиалайнера.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43971/