В Жогорку Кенеше ищут средства, выделенные на строительство школы в Оше

На заседании фракции СДПК депутаты поинтересовались у правительства, на что израсходован грант в $3,5 миллиона, выделенных Казахстаном на строительство школы в городе Оше.

«В СМИ писали, что на это Казахстан выделил $5 миллионов долларов. На строительство выделили $1,5 миллиона. Строительство завершено, но качество оставляет желать лучшего: уже ломаются двери. Предполагалось также и строительство общежития, чего, кстати, до сих пор не сделано. Так куда дели $3,5 миллиона?» - сказал депутат Абдывахап Нурбаев.

Представитель правительства заверила, что даст депутатам ответ в письменном виде.