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В Жогорку Кенеше ищут средства, выделенные на строительство школы в Оше

27/01/17 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

На заседании фракции СДПК депутаты поинтересовались у правительства, на что израсходован грант в $3,5 миллиона, выделенных Казахстаном на строительство школы в городе Оше.

 

«В СМИ писали, что на это Казахстан выделил $5 миллионов долларов. На строительство выделили $1,5 миллиона. Строительство завершено, но качество оставляет желать лучшего: уже ломаются двери. Предполагалось также и строительство общежития, чего, кстати, до сих пор не сделано. Так куда дели $3,5 миллиона?» - сказал депутат Абдывахап Нурбаев.

 

Представитель правительства заверила, что даст депутатам ответ в письменном виде.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43984/

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