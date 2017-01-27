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В 2016 году кыргызстанцы сэкономили 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии

27/01/17 12:56, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В 2016 году кыргызстанцы сэкономили 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

 

По ее данным, экономия связана с благоприятными погодными условиями в феврале, марте, ноябре, декабре, с более экономичным потреблением со стороны населения.

 

В целом, за 2016-й в сети распределительных компаний поступило 10 миллиардов 808 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что меньше на 300 миллионов, чем в 2015 году.

 

Сбор денежных средств за электроэнергию по распредкомпаниям составил 12 миллиардов 285 миллионов сомов, или 99,1 процента, что больше на 518,1 миллиона сома, чем за 2015-й.

 

Как отмечается, количество аварийных отключений за 2016 год по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 9,7 процента.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43992/

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