В 2016 году кыргызстанцы сэкономили 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

По ее данным, экономия связана с благоприятными погодными условиями в феврале, марте, ноябре, декабре, с более экономичным потреблением со стороны населения.

В целом, за 2016-й в сети распределительных компаний поступило 10 миллиардов 808 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что меньше на 300 миллионов, чем в 2015 году.

Сбор денежных средств за электроэнергию по распредкомпаниям составил 12 миллиардов 285 миллионов сомов, или 99,1 процента, что больше на 518,1 миллиона сома, чем за 2015-й.

Как отмечается, количество аварийных отключений за 2016 год по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 9,7 процента.