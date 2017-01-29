Топ-5 книг о воспитании детей от министра Гульмиры Кудайбердиевой

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику «Топ-5 книг». В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о своих любимых книгах, книгах о различных сферах жизни – политике, экономике, бизнесе.

Сегодня министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева рекомендует книги по воспитанию детей.

По ее словам, вопрос, кто должен воспитывать подрастающее поколение, – семья или школа, обсуждается не одно десятилетие. «И хотя система образования оказывает влияние на детей, давая им знания, все-таки основы поведения закладываются в семье», - уверена Гульмира Каримовна.

1. «Как любить ребенка?» Януша Корчака

Я бы предложила начать с книги талантливого педагога, который не бросил своих воспитанников, когда фашисты дарили ему жизнь, и вошел с ними в газовую камеру.

Кто-то может сказать, что родители по определению любят своих детей. Для Януша Корчака мерилом любви к детям было уважение. Он пишет: «Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств».

Он также вывел великий закон благодарности: «Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон благодарности».

2. «Справочники здравомыслящих родителей» Евгения Комаровского

Думаю, у каждой мамы должны быть под рукой полезные советы доктора. «Счастливый ребенок — это, прежде всего, ребенок здоровый и только потом умеющий читать и играть на скрипке», - считает доктор Комаровский. Он также учит семейным ценностям: «Главное — это счастье и здоровье семьи. Семья должна жить не интересами ребенка, а интересами семьи».

3-4. О раннем развитии детей

Сегодня многие родители считают важным раннее развитие детей. Для них можно рекомендовать «После трех уже поздно» Ибуку Масару, Марию Монтессори «Мой метод», Сесиль Лупан «Поверь в свое дитя», Дарью Денисову «Школа семи гномов» или Глен Доман «Гармоничное развитие ребенка». Здесь каждый родитель выбирает то, что ближе ему и его ребенку. Главное помнить, обучение должно быть в радость и не лишать ребенка детства.

5. «Как роман» Даниэля Пеннака

Это книга для тех, кто хочет научить детей любить чтение. Хорошие книги – это добрые и верные друзья. От нас взрослых зависит, сколько друзей будет у наших детей. Книги развивают воображение, мышление, помогают отличить хорошее от плохого, сформировать собственное мировоззрение, состояться как личность. Книги зачастую помогают принимать решения, учат дружить, мечтать, сопереживать.

В своих 10 заповедях читателя Даниэль Пеннак учит: «Не заставляйте ребенка читать силой. Придумайте способы, как заинтересовать его чтением» или «Не запрещайте ребенку читать в кровати, в метро или автобусе, даже за едой. Если ребенок берет с собой книгу, это лучшее, чего вы могли бы добиться: он полюбил чтение!»