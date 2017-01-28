Исследователь Амазонки Яцек Палкевич приедет в Кыргызстан

В Кыргызстан приедет знаменитый польский путешественник Яцек Палкевич. Ему принадлежит последнее географическое открытие ХХ века: точное определение истока реки Амазонки. Именно он пересек в одиночку Атлантический океан в качестве добровольно «потерпевшего крушение» и доказал силу человеческого духа и разума. Яцек Палкевич на верблюдах пересекал смертоносные пустыни, преодолевал тысячи километров по заснеженным просторам Сибири, исследовал самые труднодоступные регионы планеты. Его имя стало синонимом сильных, мужских приключений.

ИА «24.kg» узнало, зачем Яцек Палкевич приедет в Кыргызстан и к каким открытиям сейчас стремится знаменитый польский путешественник.

- У меня намечены встречи в Министерстве иностранных дел и в Министерстве туризма и культуры, что позволит получить поддержку проекту на государственном уровне. И это престижно для экспедиции. Подготовка к ней началась еще в Польше, затем я посетил Узбекистан и Казахстан, где также получил поддержку. 23 января на уровне министерств провел встречи в Москве.

- Что для вас значит сделать карьеру путешественника?

- Мир приключений и путешествий – это моя профессия. Я занимаюсь этим 40 лет и другого не умею.

- Вы волк-одиночка или человек коллектива, команды?

- Я одинаково хорошо чувствую себя и в том, и в другом качестве. Все зависит от проекта, в котором приходится участвовать.

- Назовите путешественников, кто стоит с вами, журналистом, членом Королевского географического общества в Лондоне и Русского географического общества, в одном ряду.

- Возможно, это нескромно? Но скажу, что сначала идолов и героев в моей жизни было много, но по мере того, как мой опыт становился весомее, эти авторитеты терялись на горизонте. Но я очень тепло вспоминаю Тура Хейердала и Юрия Сенкевича, у нас была очень сильная дружба. В этом треугольнике мы часто встречались в Москве. Я бывал у Хейердала дома в Италии и, зная, что он тепло относится ко мне, однажды попросил его написать предисловие к одной из моих книг. Но он сказал, что принципиально не делает этого никогда, и отказал. Тем не менее сам разговор я включил в одну из книг, которых вышло более 30.

- Какие ваши качества помогали в карьере путешественника, а что мешало?

- Молодому человеку было сложнее и труднее. По дороге не раз я падал и поднимался, но постепенно ситуация менялась. Сейчас выходит много умных книг и передач на телевидении, да и с опытом стало намного легче. Приведу такой пример. Когда 30 лет назад я готовился к экспедиции на остров Борнео «Охотники за головами», на это ушло полтора года. А восемь лет назад на подготовку ушло всего две недели. Благодаря Интернету, IT-технологиям, электронным устройствам мир стал доступнее.

- Чему научили вас путешествия? Что вы приобрели благодаря им?

- Открытие мира – это огромное богатство. У человека открываются глаза, он обретает мудрость, которой раньше не было, у него появляется возможность сравнить другой мир и тот, в котором он живет. Это позволяет не критиковать понапрасну свою страну, становиться более терпимым.

- В своих странствиях вы видели разные миры или похожие? Разных людей или похожих?

- И то, и другое. Мир очень богат. Есть люди, которые считают, что, например, индейские племена нецивилизованные. Так ли это? Нет. Каждый народ и каждое племя имеет свою цивилизацию. Вы спросите, чему нам научиться у индейцев в Южной Америке? Отвечу: жители этих племен никогда не убьют зверей больше, чем им нужно для пропитания, не срубят лишнего дерева. А многие люди нашей цивилизации хотят иметь все больше и больше, у них нет тормозов. Я это очень хорошо увидел в Дубае, где смысл общества – это потребление, какой-то бесконечный шопинг.

Это путь уничтожения нашей планеты.

- Проект «Один пояс – один путь», над которым вы работаете, поможет изменить эту ситуацию?

- Нет. Я слишком мал, чтобы изменить мир. За несколько десятков лет ни один саммит по этой теме не смог сделать ничего подобного. Самые великие лидеры не смогут. Мой проект направлен на взаимопонимание людей, сближение народов и особенно культур, истории.

- В вашей статье, посвященной истории Великого шелкового пути, сказано, что «его культурное наследие может стать площадкой для выстраивания широкого сотрудничества», что проект «по организации экспедиции «Новый Шелковый путь-2017» обладает большим коммуникационным потенциалом». Вы считаете, что нам нужна еще одна площадка, кроме уже имеющихся?

- Любая новая площадка все время привносит что-то новое. И как бы ни было хорошо, любые новые идеи, взгляды полезны, любые новые люди улучшают ситуацию в стране, способствуют ее развитию.

- Вы были в Кыргызстане более четверти века тому назад. Что вы надеетесь увидеть на этот раз?

- Думаю, знаю, что увижу. Я слежу за миром, за ситуацией в Центральной Азии и в вашей стране. Меня очень притягивает природа вашего края – дикая, настоящая, которую еще не успели испортить, как в других странах. Нечто подобное есть еще только в одной стране, которую я знаю. Это Королевство Бутан. Его король очень заботится об экологии.

И еще мне кажется, что у вас мало говорят о такой выдающейся фигуре, как Курманджан датка. Потенциал этой исторической личности в развитии туризма очень велик.