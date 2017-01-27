Родственники Омурбека Текебаева забрали детскую площадку под стройку

Толекан Турдуева, сестра жены известного политика Омурбека Текебаева, получила под застройку участок, где находится детская площадка. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила председатель ТСЖ «Уюш» Нурбу Косакова.

По ее словам, Толекан Турдуева числится владельцем земельного участка в 300 квадратных метров на пересечении улиц Тыныстанова и Баетова. Позже этот объект недвижимости незаконно оформили как жилой дом и продали некому Айдаралиеву.

По словам председателя ТСЖ «Уюш», судебные тяжбы длятся с 2006 года. «Я часто проигрывала, потому что за этим делом стоят высокопоставленные люди. Несмотря на это, в 2014 году возбуждено уголовное дело по оформлению земельного участка. Владельцем является сестра жены Текебаева. Только после этого я поняла, почему проигрывала все суды. Нам так и сказали: мол, кто вы и кто Текебаев, поэтому сидите молча. Но мы это так не оставим и добьемся справедливости. Омурбек Текебаев жил в этом районе. Соседи его постоянно видели. Видимо, ему приглянулся этот участок. Он не стал оформлять его на себя, а записал на сестру жены», - сказала Нурбу Косакова.