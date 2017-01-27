Журналистов в Кыргызстане научат правильно работать в ЧС

В Кыргызстане намерены разработать рекомендации для журналистов о том, как освещать чрезвычайные ситуации. Об этом заявлено сегодня на круглом столе «Работа СМИ во время ЧС».

Представитель комиссии по рассмотрению жалоб в отношении СМИ Шамар Майчиев отметил, что трагические события и в Кыргызстане, и во всем мире неизбежны. «Они происходят. Но что не меняется, так это их освещение в Кыргызстане. Хотя эту тему мы не первый раз обсуждаем», - сказал он.

Страновой директор «Internews-Кыргызстан» Элина Каракулова добавила, что каждый раз при освещении природных или политических катаклизмов СМИ «наступают на одни и те же грабли». «Несмотря на то что есть различные протоколы о том, как работать в таких ситуациях, пособия для медиа, нормативы не соблюдаются. Все делается спонтанно», - сказала она.

На круглом столе участники обсудили отдельные видеосюжеты о крушении «Боинга-747». Мнения о том, нарушили ли журналисты этические нормы, разделились. Ряд участников раскритиковали работу представителей СМИ в дни трагедии, в частности, за фото и видео о семилетних мальчишках, оставшихся сиротами.

«Для чего показали этих детей? Они вырастут и будут видеть эти публикации, вспоминать… Пострадали ведь не только они, но и многие другие. Этим мальчикам уже пообещали квартиры. А что будет с остальными?» - эти и другие вопросы прозвучали на встрече.

«Я считаю, что все журналисты отработали очень хорошо. Благодаря их неустанной работе была дана оценка тому, что происходило, без ретуши. Благодаря журналистам кыргызстанцы увидели масштаб трагедии, народ всколыхнулся, объединился и шел помогать, - заметила журналист Катя Урумканова. - Хочу обозначить очень плохую работу правительства и пресс-службы штаба, которая должна была обеспечивать журналистов достоверной информацией. Представителям СМИ приходилось бегать за чиновниками, чтобы те дали последнюю информацию».

Медиаэксперты намерены проанализировать ситуацию и выработать «протоколы, механизм действий, чтобы СМИ работалось комфортнее и менее травматично для себя».