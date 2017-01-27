На участке родственников Омурбека Текебаева якобы построили дом

На участке, который принадлежит сестре жены известного политика Омурбека Текебаева, якобы построили дом. Фактически вырыт только котлован. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» дольщик ОсОО «Санат Инвест» Нуржамал Ишембиева.

По ее словам, ОсОО «Санат Инвест» планировало построить многоэтажный жилой дом на участке в 300 квадратных метров на улице Тыныстанова - Баетова. Владельцем земли является Толекан Турдуева - сестра жены Текебаева.

Родственники Омурбека Текебаева забрали детскую площадку под стройку Подробнее «Мы хотели купить трехкомнатную квартиру в этом доме и выплатили 40 процентов от ее стоимости. Акт приемки дома есть, а самого дома нет. На участке только котлован и фундамент. У нас ни денег, ни квартиры. Застройщик говорит: ломайте фундамент и забирайте свои деньги», - рассказала Нуржамал Ишембиева.

Как отметил юрист Денис Четвертак, Первомайская администрация не могла выдать участок. «Это прерогатива мэрии Бишкека. Под индивидуальное строительство дают землю только тем, кто стоит в очереди. Однако это не касается земель общего пользования. Они не предназначены для застройки. Ими могут пользоваться все жители и гости Бишкека. Более того, тогда действовал мораторий на выделение земли. Но влияние Омурбека Текебаева помогло решить вопрос», - добавил он.