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В Кыргызстане свободные депутатские квартиры предлагают отдать госслужащим. Поправки в Закон «О служебном жилом доме Жогорку Кенеша» вынесли на общественное обсуждение.
Отмечается, что по закону правом на получение квартиры в служебном жилом доме обладает только депутат ЖК, в собственности которого либо проживающих с ним членов семьи нет жилого помещения в Бишкеке или населенных пунктах в радиусе до
По словам инициатора поправок Ирины Карамушкиной, многие народные избранники отказались от жилищного обеспечения.
«Длительное отсутствие жильца может привести к аварийным ситуациям по водоснабжению и возникновению пожароопасных ситуаций. А это может повлечь за собой израсходование значительных бюджетных средств по восстановлению материального ущерба. В случае принятия предлагаемого законопроекта коммунальные и расходы по эксплуатации жилищного фонда возлагаются на нанимателя», - говорится в справке-обосновании.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44008/