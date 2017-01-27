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Свободные депутатские квартиры предлагают отдать госслужащим

27/01/17 15:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане свободные депутатские квартиры предлагают отдать госслужащим. Поправки в Закон «О служебном жилом доме Жогорку Кенеша» вынесли на общественное обсуждение.

 

Отмечается, что по закону правом на получение квартиры в служебном жилом доме обладает только депутат ЖК, в собственности которого либо проживающих с ним членов семьи нет жилого помещения в Бишкеке или населенных пунктах в радиусе до 20 километров от столицы.

 

По словам инициатора поправок Ирины Карамушкиной, многие народные избранники отказались от жилищного обеспечения.

 

  • Сегодня всего 15 депутатов проживают в служебных квартирах, 22 объекта несколько лет никем не используются. Плата за коммунальные услуги одной служебной квартиры в зимнее время составляет 6 тысяч сомов.

 

«Длительное отсутствие жильца может привести к аварийным ситуациям по водоснабжению и возникновению пожароопасных ситуаций. А это может повлечь за собой израсходование значительных бюджетных средств по восстановлению материального ущерба. В случае принятия предлагаемого законопроекта коммунальные и расходы по эксплуатации жилищного фонда возлагаются на нанимателя», - говорится в справке-обосновании.

 

  • В этой связи предлагается предоставить право временного проживания в служебных квартирах государственным служащим аппарата и управления делами Жогорку Кенеша.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44008/

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