Тест: как знаменитости проводят время без Интернета

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Ежегодно в последнее воскресенье января весь мир отмечает Международный день без Интернета, главная цель которого - полностью отвлечь людей от Сети хотя бы на день.
Вне Интернета столько всего занимательного! Отвлекитесь от компьютера и займитесь сегодня чем-нибудь интересным. Можно, как лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, перечитать старые газеты или, как член «Бир Бола» Игорь Чудинов, поиграть в теннис.
А как проводят досуг мировые знаменитости, можно узнать из теста. Сможете ли вы определить их увлечения?
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44018/