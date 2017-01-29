Тест: как знаменитости проводят время без Интернета

Ежегодно в последнее воскресенье января весь мир отмечает Международный день без Интернета, главная цель которого - полностью отвлечь людей от Сети хотя бы на день.

Вне Интернета столько всего занимательного! Отвлекитесь от компьютера и займитесь сегодня чем-нибудь интересным. Можно, как лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, перечитать старые газеты или, как член «Бир Бола» Игорь Чудинов, поиграть в теннис.

А как проводят досуг мировые знаменитости, можно узнать из теста. Сможете ли вы определить их увлечения?