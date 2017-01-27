В суде Московского района по делу о пытках в милиции заслушали показания двух пострадавших

Сегодня в суде Московского района Чуйской области заслушали показания двух из трех пострадавших в результате пыток, которые к ним применили в милиции, - Абдусамата Мусабаева и Манапбек улуу Саринжы.

По информации координатора ОФ «Голос свободы» Асель Койлубаевой, третий пострадавший ни сегодня, ни на прошлое заседание не явился.

«К нам поступает информации, что он хочет отказаться от своего заявления, так как его хорошо «обрабатывают». Мы и ему хотели предоставить адвоката, но не можем найти его», - рассказала ИА «24.kg» координатор.

По словам Асель Койлубаевой, подсудимые на этот раз вели себя дисциплинированно.

«В прошлый раз обвиняемые провоцировали и задевали адвоката. Но благодаря тому, что дело получило широкую огласку в СМИ, сегодня судебный процесс прошел относительно спокойно», - сообщила ИА «24.kg» Асель Койлубаева.

Следующее заседание назначено на 8 февраля.

Напомним, 13 января 2015 года троих граждан КР обвинили в краже денег. Чтобы выбить из них признательные показания, трое сотрудников Московского ОВД стали их пытать. Судебно-медицинская и судебная психолого-психиатрическая экспертизы подтверждают слова пострадавших о наличии кровоподтеков на их теле, которые могли образоваться от действия тупым предметом и о перенесенных душевных страданиях. В апреле 2015 года в отношении троих сотрудников милиции возбудили уголовное дело.