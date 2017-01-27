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Максата Кунакунова приговорили к 10 годам лишения свободы

27/01/17 18:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Максата Кунакунова к 10 годам лишения свободы. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники подсудимых.

 

Напомним, сегодня прошел закрытый судебный процесс по делу племянника мэра, обвиняемого в пособничестве террористам, и еще девяти подсудимых. Ранее по неизвестным причинам вынесение приговора судьей неоднократно откладывалось.

 

Максату Кунакунову инкриминируют четыре статьи УК КР - «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение», но подсудимый ни по одному из предъявленных обвинений вину не признает. Гособвинение просило для него 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Как сообщили ИА «24.kg», Максата Кунакунова оправдали в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признали виновным по статьям о незаконном хранении оружия и разбойном нападении.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44023/

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