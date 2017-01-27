Архитекторы предлагают преобразить 11-й микрорайон Бишкека

Подведены итоги открытого архитектурно-градостроительного конкурса на разработку проекта «Многофункциональная застройка с жилым комплексом в 11-м микрорайоне Бишкека». Об этом сообщила Бишкекглавархитектура.

На конкурс представили 13 проектов. Жюри отметило высокий уровень работ. Проекты, получившие призовые места, поступают в распоряжение организаторов конкурса. С призерами конкурса продолжится работа по частичной или полной реализации идей.

Первое место занял проект под шифром 1983, авторский коллектив: Е.Васильева, Б.Кариев, Ю.Руденко.

На втором месте проект под шифром 10011, авторский коллектив: Н.Мамбетказиев, М.Эшимбаев.

Третье место занял проект под шифром 16045, авторский коллектив: У.Сасыкеев, Н.Базарбаев, Бактыбек у.Рысбек, А.Кускабаев, Б.Турдугулов, Т.Эгизбеков.