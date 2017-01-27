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Архитекторы предлагают преобразить 11-й микрорайон Бишкека

27/01/17 18:52, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Подведены итоги открытого архитектурно-градостроительного конкурса на разработку проекта «Многофункциональная застройка с жилым комплексом в 11-м микрорайоне Бишкека». Об этом сообщила Бишкекглавархитектура.

 

На конкурс представили 13 проектов. Жюри отметило высокий уровень работ. Проекты, получившие призовые места, поступают в распоряжение организаторов конкурса. С призерами конкурса продолжится работа по частичной или полной реализации идей.

 

Первое место занял проект под шифром 1983, авторский коллектив: Е.Васильева, Б.Кариев, Ю.Руденко.

 

 

На втором месте проект под шифром 10011, авторский коллектив: Н.Мамбетказиев, М.Эшимбаев.

 

 

Третье место занял проект под шифром 16045, авторский коллектив: У.Сасыкеев, Н.Базарбаев, Бактыбек у.Рысбек, А.Кускабаев, Б.Турдугулов, Т.Эгизбеков.

 

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44025/

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