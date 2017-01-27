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В 24 айыльных аймаках Кыргызстана не состоялись выборы глав местных исполнительных органов

27/01/17 18:32, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В 24 айыльных аймаках Кыргызстана не состоялись выборы глав исполнительных органов местного самоуправления. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК КР.

 

По данным заведующего отделом по организации выборов аппарата ЦИК Айбека Омуралиева, в январе должны были пройти выборы глав айыл окмоту в 213 органах местного самоуправления. В 189 из них выборы считаются состоявшимися.

 

Как он отметил, в 11 айыльных кенешах не было кворума для выборов, а в 13 кандидаты не набрали необходимого количества голосов.

 

«Так, в Ошской области выборы не состоялись в Салам-Аликском айыльном аймаке Узгенского района, где кандидаты не набрали необходимого количества голосов, а в Сары-Ташском айыльном аймаке Алайского района не было кворума для избрания главы айыл окмоту. В айыльном аймаке Жалпак-Таш Узгенского района выборы состоялись, но поступила жалоба, и придется назначить выборы на другой день», - сказал завотделом аппарата ЦИК.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44026/

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