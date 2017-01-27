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В Таласской области строить дренажную систему для школы наняли подрядчика без разрешения

27/01/17 19:20, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В Таласской области строить дренажную систему для школы в селе Кайнар Кара-Бууринского района наняли подрядчика без разрешения на гидротехническое строительство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

 

Областная прокуратура провела проверку исполнения требований Закона КР «О государственных закупках» в Управлении капитального строительства. УКС в марте 2014 года объявило тендер на строительство дренажной системы для школы.

 

Тендерная комиссия в нарушение статьи 27 указанного закона признало победителем ЧП «Домахин», с которым в последующем заключили договор.

 

Согласно информации Госстроя, в лицензии ЧП «Домахин» отсутствует разрешение на гидротехническое строительство, в том числе на строительство дренажных сооружений. Кроме этого, работы выполнены с отклонениями от утвержденного проекта.

 

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело. Ведется следствие.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44029/

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