В Таласской области строить дренажную систему для школы наняли подрядчика без разрешения

В Таласской области строить дренажную систему для школы в селе Кайнар Кара-Бууринского района наняли подрядчика без разрешения на гидротехническое строительство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Областная прокуратура провела проверку исполнения требований Закона КР «О государственных закупках» в Управлении капитального строительства. УКС в марте 2014 года объявило тендер на строительство дренажной системы для школы.

Тендерная комиссия в нарушение статьи 27 указанного закона признало победителем ЧП «Домахин», с которым в последующем заключили договор.

Согласно информации Госстроя, в лицензии ЧП «Домахин» отсутствует разрешение на гидротехническое строительство, в том числе на строительство дренажных сооружений. Кроме этого, работы выполнены с отклонениями от утвержденного проекта.

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело. Ведется следствие.