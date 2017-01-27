В Таласской области строить дренажную систему для школы наняли подрядчика без разрешения

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В Таласской области строить дренажную систему для школы в селе Кайнар Кара-Бууринского района наняли подрядчика без разрешения на гидротехническое строительство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
Областная прокуратура провела проверку исполнения требований Закона КР «О государственных закупках» в Управлении капитального строительства. УКС в марте 2014 года объявило тендер на строительство дренажной системы для школы.
Тендерная комиссия в нарушение статьи 27 указанного закона признало победителем ЧП «Домахин», с которым в последующем заключили договор.
Согласно информации Госстроя, в лицензии ЧП «Домахин» отсутствует разрешение на гидротехническое строительство, в том числе на строительство дренажных сооружений. Кроме этого, работы выполнены с отклонениями от утвержденного проекта.
Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело. Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44029/