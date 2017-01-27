Ысык-Атинская ТИК: дорожный мастер не может баллотироваться на должность мэра

Дорожный мастер «Кыргыз темир жолу» не руководящая должность, и поэтому он не может баллотироваться на должность мэра. Такое решение приняла Ысык-Атинская территориальная избирательная комиссия и исключила одного из кандидатов в мэры Канта.

По данным рабочей группы ЦИК, созданной для рассмотрения жалобы исключенного кандидата Майрамбека Асымкулова, нарушения допустили и ТИК, и сам кандидат.

По закону о выборах комиссия должна была в течение трех дней рассмотреть заявления кандидатов и принять решение: зарегистрировать или исключить из предвыборной гонки. Однако, приняв заявку от Асымкулова 20 января, она только 25 января уведомила его об исключении из списка претендентов в мэры и тем самым нарушила срок рассмотрения заявлений.

Тем не менее, согласно выводу рабочей группы, кандидат Асымкулов все равно не мог участвовать в выборах, так как ему не хватило стажа работы на руководящих должностях, который является обязательным для претендентов на должность мэра.

«Он работал дорожным мастером в ГП «Кыргыз темир жолу», а эта позиция не входит в перечень руководящих должностей», - отметил докладчик.

В итоге члены ЦИК приняли решение отказать кандидату на должность мэра Канта Майрамбеку Асымкулову в удовлетворении жалобы и рекомендовать Ысык-Атинской ТИК впредь не допускать нарушений.