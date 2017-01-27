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Сбор помощи для пострадавших в результате крушения «Боинга-747» завершится 1 февраля

27/01/17 19:29, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Сбор помощи по линии МЧС для пострадавших в результате крушения «Боинга-747» завершится 1 февраля. С 11 февраля гуманитарная помощь будет распределена между пострадавшими и семьями погибших. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

Отмечено, что сегодня первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев провел выездное совещание с руководителями министерств и ведомств в гостинице «Семетей», где размещены пострадавшие от авиакатастрофы в поселке Дачи СУ.

 

«Произошедшее является нашей общей трагедией, и мы не оставим пострадавших наедине со своей бедой. Правительство будет оказывать всю необходимую помощь, это наша обязанность. В настоящее время определяется место для временного проживания пострадавших до тех пор, пока не будет решен вопрос с обеспечением жилья. Как один из вариантов рассматривается село Манас, чтобы дети могли продолжить учебу в своих школах», - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

 

Он также заверил, что поступающие на единый счет МЧС средства распределят прозрачно и справедливо. Прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты Министерства чрезвычайных ситуаций, закончится 1 февраля. После 11 февраля гумпомощь распределят между пострадавшими и семьями погибших. К процессу будут подключены сами пострадавшие, старейшины, представители молодежи и другие граждане.

 

Хозяев частично разрушенных домов обеспечат шифером и другими материалами. Также проведут работы по очистке территории от мусора, по нейтрализации запаха керосина.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44031/

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