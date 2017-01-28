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Размер командировочных и надбавок за вахты должны пересмотреть в Кыргызстане

28/01/17 09:50, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Работодатели должны пересмотреть размер командировочных и надбавок за вахтовую работу в соответствии с новыми расценками, утвержденными правительством. Об этом сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

 

  • С 1 января 2017 года суточные за дни пребывания в командировке должны выплачиваться по 500 сомов на территории республики и 600 сомов – в Бишкеке.

Постановление принято правительством 11 мая 2016 года и опубликовано в газете «Эркин Тоо» 24 мая. Ранее суточные составляли 250 и 300 сомов.

 

Также с 1 января увеличивается размер надбавки за работу вахтовым методом. Раньше работники за 15 дней вахты получали 3 тысячи 750 сомов (250 сомов за сутки). Сейчас выплаты увеличиваются вдвое – до 7,5 тысячи.

 

Это предусмотрено Трудовым кодексом, по которому за каждый календарный день пребывания на вахте и фактические дни нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места работы и обратно вместо суточных выплачивается надбавка за вахтовую работу.

 

«Организации, предприятия и учреждения должны привести в соответствие с законодательством методику и условия расчетов командировочных сумм и вахтовых надбавок», - напомнил Эльдар Таджибаев.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44035/

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