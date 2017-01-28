Погода в Кыргызстане на 29 января: местами снег

Во всех областях Кыргызстана местами ожидается снег.

В Бишкеке днем без осадков, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью -4…-2, днем до +4 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

День увеличится до 9 часов 49 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -9, днем до +5 градусов.

В Нарынской области завтра температура воздуха до -25…-20 ночью и -13…-8 градусов днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -14, днем -1…+4 градуса.

В Таласской области ночью до -10, днем до +5 градусов.

На дорогах снежный накат, гололедица.