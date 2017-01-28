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Погода в Кыргызстане на 29 января: местами снег

28/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg»

Во всех областях Кыргызстана местами ожидается снег.

 

В Бишкеке днем без осадков, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью -4…-2, днем до +4 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 49 минут.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -9, днем до +5 градусов.

 

В Нарынской области завтра температура воздуха до -25…-20 ночью и -13…-8 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -14, днем -1…+4 градуса.

 

В Таласской области ночью до -10, днем до +5 градусов.

 

На дорогах снежный накат, гололедица.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44044/

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