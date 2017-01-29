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Погода в Кыргызстане на 30 января: похолодает

29/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg»

Во всех областях Кыргызстана местами ожидается снег.

 

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью -4…-2, днем до +6 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 51 минут.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -11, днем до +3 градусов.

 

В Нарынской области завтра температура воздуха до -27…-25 ночью и -15…-10 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -14, днем -1…+4 градуса.

 

В Таласской области ночью до -10, днем до +5 градусов.

 

На дорогах снежный накат, гололедица.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44045/

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