Погода в Кыргызстане на 30 января: похолодает

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Во всех областях Кыргызстана местами ожидается снег.
В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью -4…-2, днем до +6 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
День увеличится до 9 часов 51 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -11, днем до +3 градусов.
В Нарынской области завтра температура воздуха до -27…-25 ночью и -15…-10 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -14, днем -1…+4 градуса.
В Таласской области ночью до -10, днем до +5 градусов.
На дорогах снежный накат, гололедица.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44045/