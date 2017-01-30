Спасти Раимку! Срочно нужны деньги на операцию

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Раиму Жандосову 8 лет. Он болен, и ему срочно нужны деньги на операцию.
«В 2014 году сыну поставили диагноз «гипертрофическая кардиомиопатия с поражением межжелудочковой перегородки и формированием незначимой субаортальной обструкции», - сообщили родители мальчика.
По их словам, врачи рекомендовали наблюдаться у кардиолога и следить за динамикой.
«Мы принимали лекарственные препараты для поддержания организма, так как лечения данного заболевания нет. Врачи давали оптимистичный прогноз: ребенок может перерасти заболевание. Но последнее обследование в этом году показало, что болезнь перешла в тяжелую стадию. Диагноз: гипертрофия левого желудочка с обструкцией выходного тракта, недостаточность митрального клапана II степени. У нас возникла необходимость в срочной операции по иссечению лишней мышцы на сердце, которая угрожает жизни мальчика», - рассказала Бегайым Абасканова.
Операция подобного типа считается коммерческой и проводится в Европе, Турции и России. Но в Европе и России цены для нас непомерно высоки, и квот для нашей страны нет уже несколько лет. Остается только Турция.
«Мы связываемся с медицинскими центрами в Турции по поводу проведения обследования и операции. На данный момент получен ответ от МЦ «Анадолу». Первоначальная стоимость операции 21 тысяча евро. Мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным людям: помогите нам собрать необходимые средства на лечение сыночка», - просят родители Раима.
ОАО «Оптима Банк» - 4169605147815182
ОАО «Демир Банк» - 1180000018540849 kgs
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1180000018541152 rub
ОАО «АКБ Кыргызстан» - 1030120208092516
Элсом – 0777058028.
Телефон мамы Бегайым Абаскановой: +996 777 058 028.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44057/