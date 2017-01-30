На плохое отопление жалуются жители Оша

Жители Оша, проживающие на улице Шакирова, 271, жалуются на плохое отопление. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их мнению, проблема связана с дополнительным подключением к магистральному теплопроводу частной клиники и дома №273.

Специалисты теплоцентрали не могут выяснить, почему отсутствует тепло.

Жильцы просят специалистов Бишкекской ТЭЦ или ОАО «Бишкектеплосеть» разобраться в системе и привлечь к ответственности виновных.