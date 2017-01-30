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На плохое отопление жалуются жители Оша

30/01/17 11:56, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Жители Оша, проживающие на улице Шакирова, 271, жалуются на плохое отопление. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

 

По их мнению, проблема связана с дополнительным подключением к магистральному теплопроводу частной клиники и дома №273.

 

Специалисты теплоцентрали не могут выяснить, почему отсутствует тепло. 

 

Жильцы просят специалистов Бишкекской ТЭЦ или ОАО «Бишкектеплосеть» разобраться в системе и привлечь к ответственности виновных.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44070/

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