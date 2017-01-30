На плохое отопление жалуются жители Оша

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Жители Оша, проживающие на улице Шакирова, 271, жалуются на плохое отопление. Об этом они сообщили ИА «24.kg».
По их мнению, проблема связана с дополнительным подключением к магистральному теплопроводу частной клиники и дома №273.
Специалисты теплоцентрали не могут выяснить, почему отсутствует тепло.
Жильцы просят специалистов Бишкекской ТЭЦ или ОАО «Бишкектеплосеть» разобраться в системе и привлечь к ответственности виновных.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44070/