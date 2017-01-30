Линейный ускоритель привезут в Кыргызстан до конца 2017 года

В Кыргызстан поставят линейный ускоритель до конца года. Об этом стало известно сегодня.

Напомним, в мае 2016-го общественный фонд «Помогать легко» дал старт национальной кампании «1 доллар за жизнь». Был объявлен общенациональный сбор средств на покупку лучевого оборудования для лечения онкобольных.

Спустя почти год кыргызстанцы общими усилиями собрали 4 миллиона 322,7 тысячи сомов. «Такими темпами приобретение жизненно необходимого линейного ускорителя состоится нескоро, а статистика онкозаболеваний пугает: каждый год в Кыргызстане заболевают раком около 5 тысяч человек, из них более половины умирают в первый год болезни. Причин столь высокой смертности множество. В том числе сказывается и качество оборудования в Национальном центре онкологии: оно не обновлялось с девяностых годов», - отметили в ОФ «Помогать легко».

«Стоимость современного аппарата для лучевой терапии - $3,5 миллиона. Этот линейный ускоритель позволяет делать радиохирургические ювелирные манипуляции, лучи проектируются, чтобы не задеть сердце, легкие, печень, учитывается даже дыхание больного! Этот аппарат будет спасать тысячи жизней онкобольных», - говорится в сообщении.

До недавнего времени каждый гражданин КР, частные и государственные компании, частный бизнес по возможности вносили финансовые средства на счет ОФ «Помогать легко». Идея приобретения линейного ускорителя стала своего рода национальной.

Гражданин КР Бабур Тольбаев обратился в фонд «Помогать легко» с предложением взять полную финансовую ответственность на себя и выступить гарантом возврата финансирования лучевого ускорителя и приложить все усилия для организации поставки оборудования в Кыргызстан до конца 2017 года.

Аппарат будет приобретен в кредит, доставлен и установлен в Кыргызстане в НЦО на условиях взаимного сотрудничества. Кредит выплатят инвестору в течение пяти лет - до 2022 года.

Кредит берет новый благотворительный фонд Бабура Тольбаева, который еще не зарегистрирован. Этот фонд и будет собственником ускорителя.

Сбор средств продолжается. Закупить аппарат планируют в США.