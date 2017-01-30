RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
2016-й високосный. О тех, кто ушел навсегда…
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 14:59
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». В правительстве пока не определились с размером компенсаций

30/01/17 13:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В правительстве Кыргызстана пока не определились с размером компенсаций для пострадавших в результате крушения «Боинга-747», произошедшего 16 января. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

 

По их данным, на этой неделе предложат механизм материальной помощи. Списки уточнены, в них также числятся владельцы разрушенных домов, которые сдавали жилье в аренду.

 

«Первым делом решается вопрос по гостинице «Семетей», чтобы переселить тех, кто размещен там временно. Чуйской облгосадминистрации дано поручение, там рассматривают варианты», - отметили в правительстве.

 

Ранее сообщалось, что пострадавших предлагают переселить в село Манас, где учатся их дети.

 

По данным МЧС на 30 января, на спецсчет поступило 37,1 миллиона сомов. Сбор финансов продолжается.

 

Сбор же гуманитарной помощи завершится 1 февраля.

 

В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. 26 домов непригодны для проживания.  

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44077/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ