Крушение «Боинга-747». В правительстве пока не определились с размером компенсаций

В правительстве Кыргызстана пока не определились с размером компенсаций для пострадавших в результате крушения «Боинга-747», произошедшего 16 января. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

По их данным, на этой неделе предложат механизм материальной помощи. Списки уточнены, в них также числятся владельцы разрушенных домов, которые сдавали жилье в аренду.

«Первым делом решается вопрос по гостинице «Семетей», чтобы переселить тех, кто размещен там временно. Чуйской облгосадминистрации дано поручение, там рассматривают варианты», - отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что пострадавших предлагают переселить в село Манас, где учатся их дети.

По данным МЧС на 30 января, на спецсчет поступило 37,1 миллиона сомов. Сбор финансов продолжается.

Сбор же гуманитарной помощи завершится 1 февраля.

В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. 26 домов непригодны для проживания.