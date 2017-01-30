МВД: В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 2 тысячи 47 преступлений

По оперативным данным Министерства внутренних дел, в Кыргызстане за прошедшую неделю - с 23 по 29 января -зарегистрировано 2 тысячи 47 преступлений и происшествий.

Уточняется, что по линии уголовного розыска 604 преступления, из них раскрыто 415, по горячим следам – 116, из ранее совершенных раскрыто 140 преступлений.

Согласно оперативным данным, сотрудники Главного управления патрульной милиции обслужили 743 вызова и информаций, поступивших на номер «102».

Всего составлено 985 административных протоколов по линии общественной безопасности, 14 тысяч 570 - административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщается, всего на территории Кыргызстана за указанный период зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 168 человек.