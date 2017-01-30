В Кыргызстане участились насилие над пожилыми, квартирное рейдерство

В Кыргызстане участились случаи насилия над пожилыми как со стороны родственников, так и внешнего окружения, квартирного рейдерства, мошенничества. Об этом сегодня в парламенте заявила глава Ресурсного центра для пожилых Светлана Баштовенко.

По ее словам, с 2010 года в Кыргызстане есть Закон «О пожилых». «Но носит он абсолютно декларативный характер. В пенсионной реформе много проблемных вопросов. Несмотря на индексирование пенсий, продолжается рост цен, что отрицательно сказывается на покупательной способности пенсионеров», - посетовала Светлана Баштовенко.

«Население мира стремительно стареет. По прогнозам ООН, через 25 лет число лиц старше 60 лет достигнет 1,2 миллиарда человек. Снижение же доли трудоспособного населения порождает социальные проблемы. Что касается Кыргызстана, в стране сегодня проживает 448,6 тысячи пожилых граждан, или 7,5 процента от всего населения. Данное соотношение неуклонно растет», - проинформировала она.

По ее данным, средний размер пенсии по возрасту – чуть более 5 тысяч сомов. «Те, кто не имеет права на пенсионное обеспечение, получают ежемесячно соцпособие в размере 1 тысячи сомов. Для большинства пожилых пенсия и соцпособие – единственный источник существования», - отметила Светлана Баштовенко.