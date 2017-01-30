ФОМС: на одного пенсионера в год в Кыргызстане предусмотрено 150 сомов

В Кыргызстане на одного пенсионера в год в республиканском бюджете предусмотрено всего 150 сомов. Об этом сегодня в парламенте сообщили представители Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

На заседании обсуждается работа государственных органов по исполнению Закона «О пожилых гражданах в КР». Отмечено, что документ декларативный, поскольку «абсолютно не подкреплен финансово».

«На одного пенсионера из бюджета в год выделяется всего 1,5 расчетных показателя. Этого недостаточно. Поэтому предлагаем увеличить расчетный показатель. Но все это связано с республиканским бюджетом», - отметили представители ФОМС.

«Когда был создан ваш фонд, охват населения по отчислениям составлял 70 процентов, а сейчас – 74,6. Почти ничего не изменилось. В мире народ стареет, число пенсионеров растет, начинается кризис выплат пенсий. И в то же время сокращается число трудоспособных. А у нас такой проблемы пока нет. Есть проблема в собираемости. Охват должен быть 100-процентным. Иначе финансирование не увеличить», - заметил депутат Алмазбек Токторов.