Щенок, «работающий» в британской полиции, стал звездой соцсетей

Щенок, служащий в британской полиции, стал звездой социальных сетей после ролика о том, как он задерживает «преступника».

На записи видно, как собака набрасывается на полицейского, исполняющего роль «подозреваемого», хватает его за ногу зубами и не отпускает до тех пор, пока другой полицейский не оттаскивает ее.

Изначально ролик опубликовал Тарик Бутт – инспектор полиции из Большого Манчестера, работающий со служебными собаками.

«Я думаю, у этого все получится. Полицейская собака на тренировке», - написал Тарик Бутт.

Меньше чем за неделю видео собрало 1,5 миллиона «лайков» в Twitter, а в Facebook — 10 миллионов просмотров.