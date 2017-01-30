Искендер Шаяхметов: Заявления, что «скорая» не выезжает к пожилым, - миф

Заявления, что «скорая» не выезжает к пожилым, – это устоявшийся миф. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач столичной Станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов.

По его словам, станция оказывает экстренную медицинскую помощь взрослому и детскому населению города бесплатно, согласно государственным гарантиям.

«Бригады незамедлительно выезжают к больным, независимо от возраста, при угрожающем жизни состоянии. В связи с тем, что бригад не хватает, мы ввели должность врача-консультанта. Он может проконсультировать звонящих, как и какую принять таблетку, как оказать помощь больному. Но если он решил, что консультацией не обойтись, то однозначно высылают бригаду», - подчеркнул Искендер Шаяхметов.

«Другой вопрос - иногда ждут специализированную бригаду (кардиологическую, реанимационную, неврологическую), но диспетчер решил отправить линейную. Зачастую именно на этом уровне и происходит конфликт. Но каждый отказ утром анализируется на общей пятиминутке», - добавил главврач.

«У населения действительно устоялось мнение, что пожилым «скорая» может отказать только из-за возраста. Я официально заявляю: возрастной ценз никогда не преобладает. В дневное время можем рекомендовать взрослым людям с температурой обратиться в поликлинику. Можем отказать больным, которые обращаются с просьбой купировать алкогольный запой: это не функция скорой помощи. Но остальные вызовы принимаются. Если, предположим, у 100-летнего человека поднялось давление, отнялась рука, пропала речь, к нему обязательно выедет специализированная бригада», - заверил Искендер Шаяхметов.

Отметим, сегодня в парламенте депутаты заявили, что врачи отказывают в скорой медицинской помощи пожилым гражданам.