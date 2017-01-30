Почему у горожан нет тепла, разъяснила мэрия Оша

Внутридомовые тепловые сети дома по улице Шакирова, 271 в городе Оше требуют капитального ремонта в связи с забитостью и изношенностью. Об этом сообщила служба по связям с общественностью муниципалитета южной столицы в ответ на публикацию ИА «24.kg».

В результате осмотра выявлено, что выданные предписания по устранению недостатков внутридомовых сетей не выполнены.

По утверждению представителей ТЭЦ, внутридомовые тепловые сети дома требуют капитального ремонта.

Жители не заключили договор на техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей, так как более половины являются квартирантами, которые не хотят от имени владельцев квартир заключать договор.

ТЭЦ Оша подает тепло без задержек.

Задолженность жителей жилого дома №271 на 30 января составляет 202 тысячи 164 сома.