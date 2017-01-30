Погода в Кыргызстане на 31 января: ожидается дождь, переходящий в снег

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Во всех областях Кыргызстана ожидается дождь, переходящий в снег.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -2 градусов, днем - до +2. Ветер западный, 4-
День увеличится до 9 часов 54 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -5, днем - до +2 градусов.
В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -17 градусов ночью и до -5 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем - 3 градуса тепла.
В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -6 градусов, днем - до +2 градусов.
Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица.
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URL: http://www.24.kg/obschestvo/44114/