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Погода в Кыргызстане на 31 января: ожидается дождь, переходящий в снег

30/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Во всех областях Кыргызстана ожидается дождь, переходящий в снег.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью до -2 градусов, днем - до +2. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 54 минут.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -5, днем - до +2 градусов.

 

В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -17 градусов ночью и до -5 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем - 3 градуса тепла.

 

В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -6 градусов, днем - до +2 градусов.

 

Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица.

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/44114/

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