RSS
facebookfacebookgoogale+
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть I
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 19:38
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Закончилась бессрочная голодовка Азимжана Аскарова

30/01/17 18:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Отбывающий пожизненное заключение правозащитник Азимжан Аскаров прекратил бессрочную голодовку. Об этом ИА «24.kg»  сообщил пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Кыргызстана Александр Никсдорф.

 

По его словам, сегодня правозащитник написал на имя начальника СИЗО заявление о прекращении акции. 

 


Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия

Подробнее

Напомним, Азимжан Аскаров объявил голодовку сразу после вынесения Чуйским областным судом решения оставить в силе его пожизненный приговор.

 

Многие международные организации раскритиковали вердикт и посчитали, что Кыргызстан игнорирует взятые на себя международные обязательства и решение Комитета ООН по правам человека, постановившего немедленно освободить правозащитника и аннулировать обвинительный приговор в отношении него.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44117/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ