Закончилась бессрочная голодовка Азимжана Аскарова

Отбывающий пожизненное заключение правозащитник Азимжан Аскаров прекратил бессрочную голодовку. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Кыргызстана Александр Никсдорф.

По его словам, сегодня правозащитник написал на имя начальника СИЗО заявление о прекращении акции.

Напомним, Азимжан Аскаров объявил голодовку сразу после вынесения Чуйским областным судом решения оставить в силе его пожизненный приговор.

Многие международные организации раскритиковали вердикт и посчитали, что Кыргызстан игнорирует взятые на себя международные обязательства и решение Комитета ООН по правам человека, постановившего немедленно освободить правозащитника и аннулировать обвинительный приговор в отношении него.