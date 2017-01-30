Участок за 70 миллионов сомов вернули в собственность Минздрава

В собственность Министерства здравоохранения вернули участок площадью 0,8 гектара на пересечении улиц Байтика баатыра и Суеркулова в Бишкеке стоимостью в 70 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

Постановлением мэрии Бишкека от 8 сентября 1998 года участок предоставили ОсОО «Компания «Кыргыз Фарма ЛТД» для проектирования и строительства завода по выпуску инъекционных растворов. Однако компания отдала участок за долги - кредит на закупку оборудования не выплачен, а само оборудование хранится на складах другой компании - ОАО «Фармация».

Так, 21 января 2015 года прокуратура Октябрьского района Бишкека подала иск в суд с требованием признать незаконным действия Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (БГУЗРПНИ). Именно эта организация зарегистрировала право собственности на спорный участок.

Окончательное решение по делу в пользу Минздрава приняли 11 июля 2016 года. Договор купли-продажи признали недействительным.

20 января 2017 года прокуратура внесла предписание об устранении нарушений закона. Бишкекский госрегистр отменил свое решение и признал право собственности на участок за Министерством здравоохранения.