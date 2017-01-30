Участок за 70 миллионов сомов вернули в собственность Минздрава

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В собственность Министерства здравоохранения вернули участок площадью 0,8 гектара на пересечении улиц Байтика баатыра и Суеркулова в Бишкеке стоимостью в 70 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.
Постановлением мэрии Бишкека от 8 сентября 1998 года участок предоставили ОсОО «Компания «Кыргыз Фарма ЛТД» для проектирования и строительства завода по выпуску инъекционных растворов. Однако компания отдала участок за долги - кредит на закупку оборудования не выплачен, а само оборудование хранится на складах другой компании - ОАО «Фармация».
Так, 21 января 2015 года прокуратура Октябрьского района Бишкека подала иск в суд с требованием признать незаконным действия Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (БГУЗРПНИ). Именно эта организация зарегистрировала право собственности на спорный участок.
20 января 2017 года прокуратура внесла предписание об устранении нарушений закона. Бишкекский госрегистр отменил свое решение и признал право собственности на участок за Министерством здравоохранения.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44118/