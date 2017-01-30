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За «стрельбу» по Дональду Трампу учительницу отстранили от работы в США

30/01/17 20:01, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Учительницу средней школы в штате Техас временно отстранили от работы после публикации провокационного видео. На ролике видно, как женщина стреляет из детского водяного пистолета в изображение президента Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News.

 

Инцидент произошел в городе Далласе с учительницей изобразительного искусства Пэйал Моди, когда она смотрела инаугурацию Трама 20 января. На видео видно, как женщина несколько раз «стреляет» в экран, на котором крупным планом показан идущий на инаугурацию Дональд Трамп, и кричит «умри».

 

«Это видео просто шокирующее. На нем видно, как учительница совершает имитацию покушения на президента Дональда Трампа при помощи водяного пистолета», - сообщила ведущая новостей.

 

 

 

«Учительница отправлена в административный отпуск, окружные власти начали расследование», - говорится в заявлении школы, где работает Моди. 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44121/

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