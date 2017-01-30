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Крушение «Боинга-747». Потерявшему семью Жакшылыку вручили подарки от таджикистанцев
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Крушение «Боинга-747». Потерявшему семью Жакшылыку вручили подарки от таджикистанцев

30/01/17 20:15, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Жакшылыку, потерявшему семью при крушении у аэропорта «Манас» «Боинга-747», вручили подарки от таджикистанцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

 

По его данным, сегодня состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Динары Кемеловой с Жакшылыком Шералиевым и его дедушкой. Им вручили деньги, подарки, письма детей, переданные из Таджикистана.

 

  • Молодые активисты Душанбе собрали $250, три книги, игрушки и открытки, сделанные детьми.

Представитель молодых активистов Таджикистана Парвин Эргашева сообщила, что она представляет интернет-сообщество «Мы - таджикистанцы». В него входят около 14 тысяч человек, находящихся как в Таджикистане, так и за рубежом.

 

 

В РТ многие выражают соболезнования кыргызским семьям, потерявшим близких в результате авиакатастрофы. 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44123/

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