Крушение «Боинга-747». Потерявшему семью Жакшылыку вручили подарки от таджикистанцев

Жакшылыку, потерявшему семью при крушении у аэропорта «Манас» «Боинга-747», вручили подарки от таджикистанцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

По его данным, сегодня состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Динары Кемеловой с Жакшылыком Шералиевым и его дедушкой. Им вручили деньги, подарки, письма детей, переданные из Таджикистана.

Молодые активисты Душанбе собрали $250, три книги, игрушки и открытки, сделанные детьми.

Представитель молодых активистов Таджикистана Парвин Эргашева сообщила, что она представляет интернет-сообщество «Мы - таджикистанцы». В него входят около 14 тысяч человек, находящихся как в Таджикистане, так и за рубежом.

В РТ многие выражают соболезнования кыргызским семьям, потерявшим близких в результате авиакатастрофы.