Минюст Кыргызстана предлагает разрешить изменение идентификационного номера

Минюст Кыргызстана предлагает разрешить изменение персонального идентификационного номера (ПИН). Законопроект внесен на рассмотрение парламента.

Согласно действующему законодательству выдача нового удостоверения социальной защиты производится без изменения ПИНа. Персональный идентификационный номер сохраняется за человеком в течение всей жизни.

Поправками вводится новая статья, согласно которой изменение идентификационного номера возможно один раз в течение всей жизни человека.

Он изменяется:

- при изменении даты рождения (в случаях, установленных законодательством);

- при идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номеров;

- при ошибочном указании в присвоенном ПИНе данных о поле человека и дате рождения.

Минюст отмечает наличие ошибок со стороны Социального фонда, когда первые цифры, означающие пол и дату рождения, не совпадали с фактическими персональными данными гражданина. Но должностные лица, ответственные за присвоение ПИНа, сейчас не имеют возможности присвоить новый номер, поскольку это противоречит законодательству КР.

В целом некорректно присвоены персональные идентификационные номера более 10 тысячам граждан.

На сегодня Государственная регистрационная служба выявила 2 тысячи 580 лиц, имеющих один ПИН на двоих и более лиц. «И именно в таких случаях возникает необходимость выдачи нового номера одному лицу и сохранение за другим лицом прежнего номера», - говорится в справке-обосновании.