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Сжег сено у соседа злоумышленник в Иссык-Кульской области

31/01/17 10:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Ак-Суйском районе из-за неприязненных отношений сосед поджег около трех тысяч тюков сена у своего односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

 

Уточняется, что ЧП произошло еще 8 января. Примерно в 20.00 в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило телефонное сообщение от жителя села Качыбек о том, что

во дворе дома горят заготовленные на зиму 300 тюков сена.

 

Когда милиция прибыла на место происшествия, к  правоохранителям обратился еще один житель данного села, сообщивший, что у него также во дворе горит 2 тысячи 500 тюков сена. Силами противопожарной службы и сотрудников милиции очаг пожара был локализован. Экспертами установлено: был поджог.

 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый за кражу 30-летний мужчина, односельчанин пострадавших.

 

Следственным отделом района возбуждено уголовное дело по статье 174 УК КР (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Материальный ущерб составил 280 тысяч сомов.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44126/

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