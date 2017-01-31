Сжег сено у соседа злоумышленник в Иссык-Кульской области

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В Ак-Суйском районе из-за неприязненных отношений сосед поджег около трех тысяч тюков сена у своего односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Уточняется, что ЧП произошло еще 8 января. Примерно в 20.00 в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило телефонное сообщение от жителя села Качыбек о том, что
во дворе дома горят заготовленные на зиму 300 тюков сена.
Когда милиция прибыла на место происшествия, к правоохранителям обратился еще один житель данного села, сообщивший, что у него также во дворе горит 2 тысячи 500 тюков сена. Силами противопожарной службы и сотрудников милиции очаг пожара был локализован. Экспертами установлено: был поджог.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый за кражу 30-летний мужчина, односельчанин пострадавших.
Следственным отделом района возбуждено уголовное дело по статье 174 УК КР (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Материальный ущерб составил 280 тысяч сомов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44126/