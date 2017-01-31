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Алмазбек Атамбаев обсудил с министром ВД вопросы соцподдержки милиционеров

31/01/17 11:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра внутренних дел Улана Исраилова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

По его данным, министр доложил президенту о работе по обеспечению правопорядка, общественной безопасности, об активизации борьбы с преступностью.

 

«Глава государства обсудил с министром ВД вопросы обеспечения сотрудников милиции жильем и их социальной поддержки», - говорится в сообщении.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44132/

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