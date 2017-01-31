Алмазбек Атамбаев обсудил с министром ВД вопросы соцподдержки милиционеров

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра внутренних дел Улана Исраилова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, министр доложил президенту о работе по обеспечению правопорядка, общественной безопасности, об активизации борьбы с преступностью.

«Глава государства обсудил с министром ВД вопросы обеспечения сотрудников милиции жильем и их социальной поддержки», - говорится в сообщении.