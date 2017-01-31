Драки в школе. Нож вместо ручки

Третья учебная четверть едва началась в школах. А за неделю зарегистрировано уже три случая школьной поножовщины. Не обошлось, к сожалению, без жертв.

Роковая влюбленность

В городе Кочкоре Нарынской области 19 января произошла массовая драка между учащимися школы имени К.Кыдыралиева. Погиб 17-летний ученик 10-го класса, еще один школьник в больнице. Министерство образования и науки в конфликте долго не разбиралось, с должностей быстро сняли директора школы и заврайоно.

Провели служебное расследование и инспекторы по делам несовершеннолетних. В МВД рассказали ИА «24.kg» подробности.

Десятикласснику, назовем его Марат, нравилась одноклассница. Он попросил у нее номер телефона, а она взяла и дала телефон своего знакомого из параллельного класса - условно Айбека. И тот в течение двух недель переписывался с Маратом от имени этой девушки. В последнем сообщении парень от имени девушки и вовсе просил избить сам себя, мол, «оборзел, проучить надо». А потом признался Марату. Влюбленный парнишка промолчал, но затаил обиду.

Позже десятиклассники выпили водки и решили разобраться с тем, кто писал от имени девушки. Айбек нанес Марату несколько ножевых ранений. Тот в результате умер от потери крови.

Теперь виновнику грозит уголовная ответственность за убийство. Подозреваемого водворили в ИВС. Он, кстати, был старостой и активистом, хорошо учился. Как теперь сложится его жизнь?

«Возможно, ему вынесут условное наказание в связи с несовершеннолетием, но это уже будет решать только суд», - отметили в МВД.

Соревнования на ножах

Через два дня, 21 января, в Араванском районе Ошской области поножовщиной закончились спортивные соревнования по баскетболу среди учащихся 9-11-х классов.

Во время игры между школьниками произошла словесная перепалка, и для выяснения отношений они назначили встречу на поле в 22.00 между селами Уйгурабад и Жаныабад.

На месте завязалась драка, в ходе которой ученики одной школы нанесли ножевые ранения ученикам другой. В районные больницы госпитализировали с различной степенью ранений четверых старшеклассников - троих с ножевыми ранениями и одного с диагнозом «черепно-мозговая травма».

Еще две групповые драки смогли предотвратить сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке. Ученики двух школ решили подраться после соревнований по волейболу. Неизвестно, чем все могло бы закончиться, не получи милиция вовремя информацию. В РОВД доставили 18 подростков, с которыми провели профилактическую беседу.

Виноватых найти…

…можно много. Как правило, это учителя и родители. Кроме того, списывают вину и на сложное время, и на Всемирную паутину, и на телевидение.

«Пропаганда криминального образа жизни как нормального социального явления привела к тому, что сегодня подростки в качестве образцов и кумиров ставят во главу угла лидеров преступного сообщества, людей асоциальных, которые достигают «успеха» не праведным путем, а иным образом», - считает депутат парламента Мирлан Жеенчороев.

По словам его коллеги Жанара Акаева, факты поножовщины следует расценивать не иначе, как результат слабой воспитательной работы.

«В настоящее время воспитательная составляющая системы образования все чаще отходит на задний план. А ведь учителя должны параллельно осуществлять как образовательную, так и воспитательную функции. Также на недостаточном уровне осуществляется взаимосвязь между родителями и учителями. И причина в том, что многие родители находятся в трудовой миграции, оставив опекунство над детьми на бабушек и дедушек либо других родственников», - сказал он.

Парламентарий отметил, что рост конфликтного потенциала – прямое следствие недостаточного семейного и школьного воспитания. «Это результат того, что ребенку с малых лет не были привиты такие понятия, как совесть, порядочность и милосердие», - уверен нардеп.

Другим фактором, способствующим росту нетерпимости и жестокости, является растущая популярность Интернета. «Дети и подростки становятся поклонниками компьютерных игр, отдельные из которых отличаются особенной жестокостью. События последних дней заставляют содрогнуться от того, что дети могут пойти на эти зверские преступления, - отметил Жанар Акаев. - Министерство образования, правительство должны объединить усилия для решения этой проблемы. Необходимо понимать, что невоспитанная молодежь – источник угроз безопасности в будущем».

«Это печально, на коллегии обсудим»

Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева сегодня заявила, что система образования не снимает с себя ответственности за воспитание детей. Но она напомнила и об ответственности родителей.

Участившиеся драки подростков заставили отреагировать и милиционеров.

«Мы написали письмо в Минобразования о том, чтобы крупные мероприятия, к примеру, спортивные соревнования, проводили только с участием сотрудников милиции. Мы будем обеспечивать общественный порядок и проводить разъяснительную работу. Нужно повышать у учеников толерантность, терпимость», - сказал ИА «24.kg» начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.

«По республике проводим комплексное рейдовое мероприятие. Дали задание усилить комендантский час ночью, проверять несовершеннолетних без родителей, досматривать их на наличие холодного оружия в школах, на улицах. Подключили все облгосадминистрации, чтобы на всех сельских сходах проводили профработу среди подростков, предотвращали групповые драки, рассказывали об уголовной ответственности. Инспектора по делам несовершеннолетних переведены на усиленный режим», - добавил он.

По словам директора столичной школы Валентины Лисниченко, на уровне правительства и Жогорку Кенеша создана большая рабочая группа для внесения изменений в закон об образовании. «Предусмотрим, в том числе, и усиление ответственности органов местного самоуправления, ответственность образовательного учреждения, педагогов, родителей – всех сторон, которые принимают участие в воспитании ребенка», - сказала она ИА «24.kg».

Валентина Лисниченко считает неправильным, когда за драку старшеклассников в ночное время и вне территории школы снимают с должности директоров.

В первую очередь за безопасность и здоровье своих отпрысков, по ее словам, отвечают родители.

«Педагогический коллектив отвечает за ребенка только в то время, когда он находится на территории образовательной организации. И в законе об образовании это четко прописано», - сказала она.

Всемогущие запреты?

Ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних в Минобразования рассмотрят на ближайшей коллегии в феврале. А пока ведомство разработало специальное инструктивное письмо о том, какие действия должны предпринимать учителя и школы.

Директорам школ поручено провести собрания на тему ответственности родителей за позднее нахождение детей вне дома, а также усилить внеклассную работу с учениками с привлечением родительских комитетов.

В школах запретили снимать учеников с уроков для дежурства по школе или в столовой, уборки школьной территории, участия во внеклассных мероприятиях, не включенных в учебный план общеобразовательной организации.

Также учителям запретили оставлять учащихся без присмотра во время занятий и воспитательных мероприятий. В случае отсутствия ученика на уроке классный руководитель обязан в течение дня выяснить причину.

Кроме того, вход посторонних лиц на территорию школы должен быть запрещен. Для этого вправе ввести пропускную систему. В случае отсутствия материальной и финансовой возможности содержать службу безопасности директору необходимо организовать дежурство по школе и охрану входа в школу техническим персоналом, дежурным учителем и/или дежурным администратором.

Впрочем, ничто не остановит подростков, если они решили собраться поздно ночью на улице. Как это и случилось несколько дней назад. И в этом случае родителям придется пенять только на самих себя. Волшебного средства в воспитании, если им не заниматься, еще никто не придумал.