ГРС заменит ID-card на биометрические паспорта более 3 миллионам кыргызстанцев до конца 2017 года

До конца 2017 года Государственная регистрационная служба (ГРС) намерена заменить ID-card на биометрические паспорта более трем миллионам кыргызстанцев. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

По его словам, достигнута договоренность с Японией, которая готова предоставить около 100 тысяч ID-ридеров.