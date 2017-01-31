ГРС заменит ID-card на биометрические паспорта более 3 миллионам кыргызстанцев до конца 2017 года

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До конца 2017 года Государственная регистрационная служба (ГРС) намерена заменить ID-card на биометрические паспорта более трем миллионам кыргызстанцев. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев.
По его словам, достигнута договоренность с Японией, которая готова предоставить около 100 тысяч ID-ридеров.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44151/