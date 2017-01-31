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ГРС заменит ID-card на биометрические паспорта более 3 миллионам кыргызстанцев до конца 2017 года

31/01/17 14:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

До конца 2017 года Государственная регистрационная служба (ГРС) намерена заменить ID-card на биометрические паспорта более трем миллионам кыргызстанцев. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

 

По его словам, достигнута договоренность с Японией, которая готова предоставить около 100 тысяч ID-ридеров.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44151/

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