Каждый третий ребенок в мире пользуется Интернетом. Советы от ЮНИСЕФ

Интернетом пользуется каждый третий ребенок в мире. Такие данные представили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

«Подавляющее большинство 18-летних - восемь человек из десяти - считают, что общение во Всемирной паутине таит в себе опасность сексуального преследования или чревато вероятностью стать жертвой обманщиков», - таковы данные опроса, проведенного фондом среди десяти тысяч 18-летних жителей 25 стран мира.

При этом более половины опрошенных молодых людей называют поведение своих друзей в Интернете довольно рискованным.

«Более половины опрошенных считают, что их друзья и ровесники сами неосмотрительно ведут себя в Интернете. В результате этого исследования нам также стало известно, что, сталкиваясь с угрозами в Сети, дети прежде всего сообщают о них своим друзьям, а не родителям или учителям», - говорится в сообщении.

Почти 90 процентов молодых людей убеждены, что могут избежать угроз, которые представляет собой Всемирная сеть.

Примерно шесть из десяти опрошенных заявили, что знакомства в Интернете играют важную роль в их жизни. Однако всего 36 процентов уверены, что смогут вывести на чистую воду человека, выдающего себя за кого-либо другого.

Международный день безопасного Интернета отмечается 7 февраля. В связи с этим ЮНИСЕФ поделились с ИА «24.kg» советами по безопасному поведению в Сети.

1. Не держите ваши страхи в себе. Если вы беспокоитесь о своей безопасности или о том, что случилось с вами в Интернете, срочно поговорите со взрослым, которому вы доверяете. Позвоните по детскому телефону доверия 111 (в Кыргызстане), они должны вам оказать психологическую помощь.

2. Проявляйте уважение к мнению других людей, даже если вы не согласны с ним.

3. У вас есть право на личное пространство так же, как и у каждого. Нельзя входить в аккаунты других людей или использовать их телефон без разрешения.

4. Не распространяйте слухи и не делитесь историями или фотографиями, которые могут вызвать чувства обиды или возмущения. Что может показаться безобидной шуткой для одного человека, может быть глубоко оскорбительным для других.

5. Подумайте дважды, прежде чем нажать кнопку «отправить», особенно если вы расстроены или сердиты. После того как вы делитесь фото или видео, трудно контролировать то, что с ним происходит дальше, и то, кто его видит.

6. Если вы видели что-то в социальных медиа, что расстроило вас или причинило вам боль, вы можете нажать на кнопку «пожаловаться». Большинство социальных медиа-платформ позволит вам «заблокировать» человека, так что вы не увидите его больше в своей ленте, и он не сможет связаться с вами или отправить вам сообщения.

7. Вы можете изменить настройки конфиденциальности на ваших социальных медиа-платформах, чтобы контролировать, кто может видеть вашу информацию, фотографии и видео. Подумайте над тем, с кем и чем вы хотите делиться.

8. Появление новых друзей — это здорово, но, прежде чем принять человека в друзья, нужно взглянуть на их профиль - попытаться увидеть, кто они. Есть ли у вас общие друзья? Вы из того же города? Необязательно принимать случайные запросы друзей. Проверьте настройки конфиденциальности, чтобы этот человек не видел информацию, которую вы не хотите показывать.

9. Будьте осторожны, получая предложения о работе, которые приходят через Интернет. Возможно, это мошенничество. Посмотрите информацию об этой компании. Будьте осторожны, если планируете встретиться с некоторыми в первый раз, с кем знакомы только в Сети. Мы настоятельно рекомендуем вам не идти в одиночку. Вместо этого попросите взрослого, кого вы хорошо знаете и доверяете, пойти с вами, и договоритесь о встрече в общественном месте.

10. Если вас что-то беспокоит, и вы не уверены, то лучше доверьтесь своей интуиции. Поговорите с человеком, которому вы доверяете и получите его рекомендации относительно того, что делать.