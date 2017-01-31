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Три рекорда Гиннеса за четыре минуты побила актриса Дрю Бэрримор
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Три рекорда Гиннеса за четыре минуты побила актриса Дрю Бэрримор

31/01/17 18:31, Бишкек – ИА «24.kg»

Известная американская актриса Дрю Бэрримор побила сразу три мировых рекорда за четыре минуты. Об этом сообщил Entertainment Subsribe.

 

Рекорды актриса побила в прямом эфире вечернего шоу комика Джимми Фэллона. Сначала Дрю Бэрримор за 22 секунды накрасила губы десяти девушкам и парням. После за девять секунд пробежала сквозь десять бумажных баннеров с мотивирующей надписью GO DREW! – «Вперед, Дрю!»

 

Затем надела огромный парик, который вынесли два человека, - его ширина составляет более двух метров. Актрисе даже удалось в нем станцевать.

 

 

 

В завершение шоу в студию вошел представитель Книги рекордов Гиннеса и вручил актрисе дипломы за вечерние достижения.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44172/

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