Три рекорда Гиннеса за четыре минуты побила актриса Дрю Бэрримор

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Известная американская актриса Дрю Бэрримор побила сразу три мировых рекорда за четыре минуты. Об этом сообщил Entertainment Subsribe.
Рекорды актриса побила в прямом эфире вечернего шоу комика Джимми Фэллона. Сначала Дрю Бэрримор за 22 секунды накрасила губы десяти девушкам и парням. После за девять секунд пробежала сквозь десять бумажных баннеров с мотивирующей надписью GO DREW! – «Вперед, Дрю!»
Затем надела огромный парик, который вынесли два человека, - его ширина составляет более двух метров. Актрисе даже удалось в нем станцевать.
В завершение шоу в студию вошел представитель Книги рекордов Гиннеса и вручил актрисе дипломы за вечерние достижения.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44172/