Три рекорда Гиннеса за четыре минуты побила актриса Дрю Бэрримор

Известная американская актриса Дрю Бэрримор побила сразу три мировых рекорда за четыре минуты. Об этом сообщил Entertainment Subsribe.

Рекорды актриса побила в прямом эфире вечернего шоу комика Джимми Фэллона. Сначала Дрю Бэрримор за 22 секунды накрасила губы десяти девушкам и парням. После за девять секунд пробежала сквозь десять бумажных баннеров с мотивирующей надписью GO DREW! – «Вперед, Дрю!»

Затем надела огромный парик, который вынесли два человека, - его ширина составляет более двух метров. Актрисе даже удалось в нем станцевать.

В завершение шоу в студию вошел представитель Книги рекордов Гиннеса и вручил актрисе дипломы за вечерние достижения.