Пострадавшим от оползня в Джалал-Абадской области финансовой поддержки не предусмотрено

Пострадавшим от оползня семьям в Джалал-Абадской области финансовой поддержки для строительства домов не предусмотрено. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в регионе.

По ее данным, в настоящее время областные и районные власти решают вопрос выделения им земельных участков в безопасных от оползня местах.

«Вопрос выделения участков для пострадавших решим, обратились в правительство по вопросу трансформации земли, но вопрос ссуды сложный, оказывается, законом запрещена выдача ссуды, однако людей без помощи не оставим, окажем всемерную поддержку», - со ссылкой на слова акима Сузакского района сказал глава пресс-службы полномочного представителя правительства в регионе Жолдошбай Осмонов.

Кроме того, из-за угрозы схода оползней в селе Сары-Булак Сузакского района переселены 13 семей, которые в настоящее время проживают у родственников.

Как отметили в пресс-службе, земельные участки выделят всем: и лишившимся домов, и тем, кто были переселены из-за угрозы оползня. Даже несмотря на то, что некоторые из них в 90-е годы уже получали участки и ссуды для строительства новых домов.

Напомним, 26 января 2017 года в селе Сары-Булак Кыз-Кельского айыльного аймака Сузакского района оползень раздавил два дома и скот. Жертв нет.

В этот же день жильцов разрушенных и еще двух ближайших домов переселили в контору лесхоза «Орток» и к родственникам. На следующий день еще 13 семей в этом же селе начали переселять к родственникам из-за угрозы стихии. МЧС и местные власти помогли обеспечить их питанием и теплой одеждой.

Всего на территории Джалал-Абадской области имеется 1 тысяча 700 мест, где возможны сходы оползней.