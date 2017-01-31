RSS
facebookfacebookgoogale+
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 19:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Прохожий спас двух козлов, застрявших головами в одном бидоне

31/01/17 19:41, Бишкек – ИА «24.kg»

В сети появилось видео, на котором два козла случайно застряли в одном бидоне. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

 

На записи видно, что козлы самостоятельно пытались скинуть бидон, но их попытки не увенчались успехом. Затем их заметили прохожие, которые решили помочь животным.

 

Незнакомцу-спасителю пришлось постараться, чтобы освободить козлов из «заточения».

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44181/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ