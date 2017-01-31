Прохожий спас двух козлов, застрявших головами в одном бидоне

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В сети появилось видео, на котором два козла случайно застряли в одном бидоне. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
На записи видно, что козлы самостоятельно пытались скинуть бидон, но их попытки не увенчались успехом. Затем их заметили прохожие, которые решили помочь животным.
Незнакомцу-спасителю пришлось постараться, чтобы освободить козлов из «заточения».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44181/