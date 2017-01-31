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Погода в Кыргызстане на февраль: температура и осадки в пределах нормы

31/01/17 18:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Температура в феврале в Кыргызстане ожидается в пределах нормы. Месячное количество осадков в Иссык-Кульской и Нарынской областях около нормы, в остальных регионах больше обычного.

 

В Чуйской и Таласской областях средняя месячная температура составит -3 градуса. В течение месяца ожидаются температурные колебания ночью от -7 до +5, днем от 0 до +12 градусов. Во второй декаде ночью возможно понижение до -15 градусов.

 

В отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей средняя месячная температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от -5 до +5, днем от 0 до +15 градусов. Во второй декаде месяца ночью возможно понижение до -10, днем до -5 градусов.

 

В Иссык-Кульской области средняя месячная температура составит -3 градуса. Возможно понижение до -14 градусов.

 

В Нарынской области средняя месячная температура составит 10…-5 градусов. Возможно понижение до -22 градусов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44183/

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