Погода в Кыргызстане на февраль: температура и осадки в пределах нормы

Температура в феврале в Кыргызстане ожидается в пределах нормы. Месячное количество осадков в Иссык-Кульской и Нарынской областях около нормы, в остальных регионах больше обычного.

В Чуйской и Таласской областях средняя месячная температура составит -3 градуса. В течение месяца ожидаются температурные колебания ночью от -7 до +5, днем от 0 до +12 градусов. Во второй декаде ночью возможно понижение до -15 градусов.

В отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей средняя месячная температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от -5 до +5, днем от 0 до +15 градусов. Во второй декаде месяца ночью возможно понижение до -10, днем до -5 градусов.

В Иссык-Кульской области средняя месячная температура составит -3 градуса. Возможно понижение до -14 градусов.

В Нарынской области средняя месячная температура составит 10…-5 градусов. Возможно понижение до -22 градусов.