Погода в Кыргызстане на 1 февраля: ожидается понижение температуры

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В некоторых горных районах Кыргызстана снег. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -8 градусов, днем - до +4. Ветер западный, 3-
День увеличится до 9 часов 56 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -7, днем до +5 градусов.
В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -23 градусов ночью и до -11 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, днем +5 градусов тепла.
В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -13 градусов, днем до +4 градусов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44184/