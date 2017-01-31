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Погода в Кыргызстане на 1 февраля: ожидается понижение температуры

31/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых горных районах Кыргызстана снег. На дорогах снежный накат, гололедица.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью до -8 градусов, днем - до +4. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 56 минут.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью -7, днем до +5 градусов.

 

В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -23 градусов ночью и до -11 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, днем +5 градусов тепла.

 

В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -13 градусов, днем до +4 градусов.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44184/

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