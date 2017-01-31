Принести извинения повторно потребовало от турецких СМИ Посольство Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в Турции повторно направило письма в крупнейшие турецкие СМИ, чтобы они опровергли и принесли извинения за необоснованную информацию. Об этом ИА «24.kg» сообщил посол КР Ибрагим Жунусов.

Ранее на встрече с вице-премьером Турции Тугрулом Тюркешем Ибрагим Жунусов обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи появления в турецкой прессе недостоверной и не подтвержденной информации о якобы причастности граждан КР к различным терактам в этой стране. Посол заметил, что это негативно влияет на дружеские отношения двух братских стран.

В этой связи посольство направляло письмо в ряд крупных информационных агентств Турции с требованием опубликовать опровержения необоснованной информации.

«В случае если извинения СМИ Турции не принесут, будем работать дальше в данном направлении», - добавил Ибрагим Жунусов.

Напомним, турецкие СМИ заявили, что в совершении теракта перед Новым годом в ночном клубе в Стамбуле подозревается 28-летний кыргызстанец Яхья Машрапов. Тогда двое неизвестных расстреляли из автоматов Калашникова отдыхавших в популярном клубе Reina. В результате погибло 39 человек, около 70 получили ранения.

Позже в турецких СМИ появились сообщения, что в связи с причастностью к подготовке террористического акта в Измире задержаны 40 человек, якобы членов террористической организации «Исламское государство», из которых 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана. Уточнялось, что арестованы три семьи из Восточного Туркестана с кыргызскими паспортами - 9 мужчин, 11 женщин. В их домах якобы обнаружено 20 детей.