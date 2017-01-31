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У избитой кыргызстанки, находящейся в Турции, произошло кровоизлияние в мозг

31/01/17 19:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

У избитой кыргызстанки, находящейся в больнице города Антальи (Турция), произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

 

Уточняется, что девушке, поступившей 21 декабря 2016 года в больницу «Акдениз» с переломом шейного позвонка, черепно-мозговой травмой и рядом других телесных повреждений, провели вторую операцию по установке импланта на череп.

 

Как сообщил МИД, в настоящее время пострадавшую перевели в реанимацию, она в стабильно тяжелом состоянии. Рядом с девушкой находится ее мать.

 

Ранее в одной из групп в социальных сетях Турции сообщили о том, что нашли девушку азиатской внешности без документов. Сообщалось и о тяжелом состоянии пострадавшей, находящейся в коме. Позже выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44188/

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